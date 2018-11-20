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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الإثمار (ITHMR) الانخفاض بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.32% بما يعادل -0.70 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 32.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 32.00 .
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