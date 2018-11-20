شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 2.00 نقطة ، ليلامس السهم مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 208.52 ، ليستهدف مستوى الدعم 197.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 197.00 ومستوى المقاومة 208.52 .