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شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 2.00 نقطة ، ليلامس السهم مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 208.52 ، ليستهدف مستوى الدعم 197.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 197.00 ومستوى المقاومة 208.52 .
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