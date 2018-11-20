شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يبقي الوضع بلات تغيير – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar)على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشراتا لقوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الاعلى . ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 17.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 18.00 .

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