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شكرا لقرائتكم خبر عن سفن تسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.81% بما يعادل -17.00 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 420.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 360.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 400.00 ومستوى المقاومة 460.00 .
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