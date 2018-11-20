شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الكويت الدولي (KIB) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 3.00 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 251.00 ، طيلة ثبات الدعم 240.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 240.00 ومستوى المقاومة 251.00 .