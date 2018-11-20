شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك برقان (BURG) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 3.00 نقطة ، وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 288.00 ، طيلة ثبات الدعم 275.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 275.00 ومستوى المقاومة 288.00 .