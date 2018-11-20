شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأسماك (6050) ارتفاعاً بآخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 2.55 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 26.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 32.00 .