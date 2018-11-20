شكرا لقرائتكم خبر «آفاق» يدعم المنشآت بصرف 30% من القرض مقدما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي مجموعة من المبادرات والمنتجات ضمن استراتيجيته الجديدة الداعمة للتنمية الصناعية ومواكبة التغيير الاقتصادي في المملكة، خلال لقاء عقده الصندوق بغرفة الرياض، بحضور عدد من المستثمرين والمستثمرات في القطاع الصناعي.

واستعرض فريق الصندوق في اللقاء خطة التحول الاستراتيجي وأهم الإنجازات والمبادرات، ومن بينها برنامج «آفاق» لدعم وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الذي ينطلق بأول مبادراته «تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي أثبتت قدراتها التنافسية عبر تقديم مميزات جديدة، أهمها صرف 30% من مبلغ القرض مقدما، ومنحها فترات سداد أطول مع تقليل متطلبات الملاءة المالية، والاستفادة من برنامج «طموح» التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

35 اجتماعا وورشة

وقال مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل «اعتمدت رؤية الصندوق الصناعي في الفترة الماضية على التواصل المستمر والمباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالصناعة وتداول الأفكار والاقتراحات، حيث عقدنا أكثر من 35 اجتماعا وورشة عمل مع اللجان الصناعية والمستثمرين في القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة لمناقشة استراتيجية وخدمات الصندوق».

وأضاف أن مبادرات ومنتجات الصندوق الصناعي تأتي لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي ولدعم نمو القطاع الصناعي بشكل عام، حيث تنوعت المبادرات بين المنتجات التمويلية الجديدة والخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية.

10 دورات بالمناطق

وقال المعجل: أطلقنا هذه السنة البرنامج التدريبي «كيف تبدأ مشروعك الصناعي» بالشراكة مع الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة لدعم الشباب والشابات المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي وتدريبهم على المهارات الأساسية لبدء مشاريعهم. وأقمنا حتى الآن 10 دورات في مختلف مناطق المملكة بحضور أكثر من 500 متدرب، وسنستمر في إقامة البرنامج في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة.

تحسين كفاءة الطاقة

ومن بين المبادرات التي استعرضها فريق الصندوق مبادرة «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و»تمويل التحول الرقمي» لتحسين كفاءة الطاقة وخفض التكلفة، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.

مميزات برنامج «آفاق»

صرف 30% من مبلغ القرض مقدما

منح فترات سداد أطول

تقليل متطلبات الملاءة المالية

الاستفادة من برنامج «طموح» التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة