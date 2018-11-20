شكرا لقرائتكم خبر الأربعاء آخر موعد لمشاركات مبادرة «تحدي مكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، عن استمرار استقبالها لمشاركات مبادرة تحدي مكة المعلن عنها في ملتقى بيبان منطقة مكة حتى 21 نوفمبر، (غدا الأربعاء) والتي تبلغ جوائزها 120 ألفا مقسمة على مساري الحج والعمرة والخدمات اللوجستية، حيث سيكون هناك ستة فائزين في المسارين (3 لكل مسار)، وستكون الجائزة الأولى 30 ألف ريال، والثانية 20 ألف ريال، والثالثة 10 آلاف ريال.

وتأتي المبادرة بهدف إشراك أفراد المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية وأفكار إبداعية وريادية بالمنطقة عبر مساري الحج والعمرة والخدمات اللوجستية.

ويقدم المشاركون حلولا وأفكارا متكاملة بعد دراسة جدواها وتصميم آلية عملها لكل من المسارات المذكورة، ثم يتم تقييم المشاريع والأفكار من جوانب عدة لتحديد أكثر الحلول إبداعا وتأثيرا وتكاملا، على أن تكون الفكرة جديدة أو تطور فكرة قائمة، وتكون واضحة التفاصيل مكتملة العناصر وتكون قابلة للتطبيق.

مساران للمشاركة

1 مسار الحج والعمرة:

يستهدف إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية تجارية قابلة للتطبيق لتساهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق رؤية المملكة باستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030 لرفع نسبة الرضا والجودة المقدمة.

2 مسار الخدمات اللوجستية:

يستهدف إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية قابلة للتطبيق، لتسهيل توفير الخدمات المقدمة للسكان ولقطاع الأعمال في منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبتكر.

إجمالي الجوائز 120 ألف ريال

6 فائزين ( 3 لكل مسار )

الجائزة الأولى

30 ألف ريال

الجائزة الثانية

20 ألف ريال

الجائزة الثالثة

10 آلاف ريال