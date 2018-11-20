أرامكو تتفق مع «مجتمعي» على إنشاء مركز لمنتجات التمور بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ بريدة

وقعت شركة أرامكو السعودية مع مؤسسة مجتمعي مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور ومشتقاته بالقصيم، بحضور أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية «مجتمعي»، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل.

ووقع الاتفاقية من جانب أرامكو نائب الرئيس العام لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع، وعن المؤسسة مستشار أمير منطقة القصيم الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم الماجد، حيث تهدف الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين إلى مد جسور العلاقة الاستراتيجية لتشمل كثيرا من المبادرات المجتمعية التي تتبناها «مجتمعي»، وتدعمها شركة أرامكو، لتوظيف الشباب والفتيات، مما يعزز من قيمة العمل ويتيح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

وأوضح الجامع أن المذكرة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وانطلاقا من دورها الاجتماعي والوطني تجاه أبناء الوطن، وامتدادا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما أهمية دعم الشباب وتأهيلهم في شتى المجالات وفتح فرص العمل التجارية لهم، مؤكدا أن المذكرة تتيح للشباب الفرصة للدخول في تجارة بيع التمور، والاستفادة من هذا المنتج الاقتصادي، مشيدا بالتعاون بين الشركة ومؤسسة «مجتمعي».

من جانبه شكر فيصل بن مشعل المسؤولين في شركة أرامكو السعودية لدعم إنشاء مركزا لمنتجات التمور ومشتقاته بالقصيم، ودعم المبادرات المجتمعية التي تتبناها مؤسسة «مجتمعي» لفتح المجال للشباب والفتيات في تجارة التمور وغيرها.

وأشار إلى أن الشباب بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تسهم في دعمهم ودخولهم في أسواق التمور، مشيدا بهذه المذكرة التي تدعمها وتتبناها الشركة، لما سيكون لها من دور فاعل في تمكين الشباب الدخول في مجال التجارة بالتمور وغيرها من المجالات الزراعية التي تتميز بها المنطقة، خاصة خلال مهرجان التمور بمدينة بريدة، لافتا إلى حرصه وتأكيده على استمرارية الشباب في مثل هذه المبادرات التي ستقدم جيلا قادرا على مزاولة مهنة البيع والشراء في هذا المنتج الاقتصادي.

ونوه بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم الشباب من قطاع الشركات، سواء عبر التدريب أو التأهيل أو الدعم، مبينا أن ذلك سينعكس على تطوير قدراتهم ومنحهم فرصا اقتصادية سيكون لها أثر إيجابي على أبناء هذا الوطن المعطاء، ليكونوا أداة فاعلة في بنائه اقتصاديا، وسواعده وأساس قيامه.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مجتمعي أحمد التويجري ومستشار المؤسسة للموارد المالية عبدالرحمن الخضير ومدير شؤون أرامكو بالمنطقة الوسطى خالد الرميح.