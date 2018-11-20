لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية قريبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب _ الدمام

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرب صدور لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية، لافتة إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية عدة معنية لتحديد الخيارات المناسبة قبل إطلاق الخدمة.

وفي حين ربطت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إطلاق بوابة (شمسي) الالكترونية التابعة لها بصدور هذه اللائحة عن الهيئة، حيث ستتاح الخدمة لجميع المواطنين لإعطاء دراسة مبدئية لحجم الاستثمار وسنوات استرداد رأس المال، شددت الشركة السعودية للكهرباء على ضرورة الحصول على شهادات التأهيل للمقاولين والمستشارين قبل تقديم الخدمة للمستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل (الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة) أقيمت بغرفة الشرقية أمس وحضرها عدد كبير من المستثمرين في الطاقة والمهتمين بالطاقة المتجددة، حيث ناقشت النتائج الإيجابية التي يفرزها دخول هذه الخدمة في السوق المحلية، وأبرزها القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية.

٣ مبادرات

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان أن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، مبينا أن لدى المدينة كثيرا من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة ونمذجتها مثل أطلس مصادر الطاقة المتجددة، وهو منصة الكترونية لتزويد المستفيدين البيانات المختلفة، وشبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، وشبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم والاستشارة لتطوير كود النقل وكود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.

المحتوى المحلي

وأكد قروان أن المدينة تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، وتمكين ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة، وتعظيم الفرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي والوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، كما أن المدينة تهدف إلى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتوطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.

فرص وظيفية

من جانبه قال نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس شريف آل براك إن المملكة بحلول عام 2030 سوف يبلغ إنتاجها من الطاقة المتجددة 9.5 جيجا وات، ذلك لوجود عوامل محفزة نحو ذلك منها المحافظة على البيئة فضلا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة، إضافة إلى الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك.

تحديد التعريفة

وذكر أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة لتسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، لضمان جودة الخدمة.

وأشار إلى أن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين لعدد من الجهات المعنية تعمل حاليا على وضع دراسة لتحديد تعريفة رسوم الطاقة المتجددة، وسوف يعلن عن نتائج اجتماعاتها في وقت قريب.

رسوم الخدمة

من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر أن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم إنتاجها 2 ميجاوات، فيما المشاريع تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد.

وتطرق إلى رسوم تأسيس الخدمة التي تتقاضاها الشركة من المشتركين الراغبين في الحصول على الطاقة الشمسية، مبينا أنها تبلغ 700 ريال لأقل من 50 كليووات، و2300 ريال لأكثر من ذلك.

مراكز تدريب

وقال الطاهر إن ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة لتأهيل المستشارين والمقاولين الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، مبينا أن المجال مفتوح لكل المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن.

وذكر أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين، مشيرا إلى أن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تجري الشركة الاختبارات بعد التدريب وقبل منح إجازة العمل وتقديم الخدمة، محددا نسبة النجاح بـ 70%، مؤكدا عدم سماح بتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار أو مقاول غير مؤهل.

3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة

المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة: يسهم في تقديم بيانات شاملة من الأرض والأقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة

مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة: لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة

مبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية المتجددة: من خلال إعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة

رسوم خدمة الطاقة الشمسية

700 ريال لأقل من 50 كليووات

2300 ريال لأكثر من 50 كليووات