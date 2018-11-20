شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل في مسار ضيق – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الريبل في مسار جانبي مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.52، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 0.42 وتمتد إلى 0.24 بعد كسر المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.40 والمقاومة 0.52
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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