شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق الهدف الممتد – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من تحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 150.00 ويستقر قربه، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص استمرار الميل الهابط خلال الفترة القادمة، والتي تملك أهداف سلبية تمتد لتصل إلى 144.00. وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 167.32. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 144.00 والمقاومة 160.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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