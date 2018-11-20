شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحقق مزيد من الأهداف – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقع سعر البتكوين تحت ضغط سلبي قوي ليؤكد تجاوز هدفنا الرئيسي 5000.00 والاستقرار دونه، ليشير إلى أن المجال مفتوح لمواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة، بانتظار استهداف مستوى 4500.00 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن اختراق 5200.00 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 5800.00 ثم 6040.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4500.00 والمقاومة 5000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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