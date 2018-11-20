شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9990 ليندفع نحو مستوى التصحيح التالي عند 0.9900، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيدفع السعر نحو 0.9834 الذي يمثل الهدف التصحيحي التالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط