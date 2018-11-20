شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للدعم المحوري 0.7277 الآن ويحافظ على ثباته فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7437 مبدئياً، بينما يشترط استمراره الثبات فوق مستويات 0.7277 و0.7235.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7235 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد