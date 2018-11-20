- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للدعم المحوري 0.7277 الآن ويحافظ على ثباته فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7437 مبدئياً، بينما يشترط استمراره الثبات فوق مستويات 0.7277 و0.7235.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7235 والمقاومة 0.7380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 20-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .