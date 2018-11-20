شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل النموذج السلبي – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم العلم الهابط المشار له في تقاريرنا يوم أمس واستقر دونه، ليتم تفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج ويحصل على حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 63.95.

الثبات دون 68.35 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مستويات 70.30 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط