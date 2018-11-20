شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر دون المقاومة – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 57.46، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 54.75 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 57.46 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 58.75 وتمتد إلى 60.00 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط