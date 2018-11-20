شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار جانبي – تحليل - 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس مستقراً حول 14.40، وطالما أن السعر فوق 14.25، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت