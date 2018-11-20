شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب لأول مرة في ستة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.20% لتتداول حالياً عند 1,222.80$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في قرابة أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,225.30$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.17 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.