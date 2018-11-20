شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي تراجعت بشكل ملحوظ في أولى جلسات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة بعد غداً الخميس ويوم تداول قصير يوم الجمعة مع انطلاق موسم العطلات الأمريكية وسط التوقعات بتراجع مبيعات منتج أبل الشهير أي-فون وقيادة أسهم أبل لخسائر وول ستريت.

هذا وقد تراجعت أسهم عملاق التكنولوجيا فائقة الجودة بنحو الأربعة بالمائة لتقود تراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تراجع بأكثر من ثلاثة بالمائة للأدنى له منذ نيسان/أبريل الماضي، وفي نفس السياق، فقد تراجعت أيضا كل من أسهم شركات الإنترنت الكبرى في وول ستريت مثل فيسبوك وجوجل، بينما انخفضت أسهم شركة نفيديا بقرابة الثمانية وعشرون بالمائة في الجلستان السابقتان عقب كشفها عن نتائج أعمالها المخيبة للآمال.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الأحد المضاي شن نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس هجوماً على الصين وفشل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في القمة التي عقدت في بابوا نيو غينيا في الاتفاق على بيان مشترك لأول مره في تاريخه، وصولاً لرد الخارجية على هجوم بينس، الأمر الذي حد من تفاؤل الأسواق حيال انفراجه للتصعيد التجارية القائم بين واشنطون وبكين والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الجمعة الماضية عن أماله في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، موضحاً رغبته في التوصل لاتفاق وأنه لم يتم التوصل إلى شيء بعد، ومضيفاً قد تضطر أمريكا إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين، ويأتي ذلك وسط التطلع للقمة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 0.47% وليخسر 7.75 نقطة ويصل إلى المستوى 1,629.86، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 0.70% ليخسر هو الأخر 153.72 نقطة ويصل إلى المستوى 21,667.44.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.33% ليخسر 43.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,250.81. وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.11% ليخسر هو الأخر 30.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,673.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 1.49% ليخسر 392.63 نقطة ويصل إلى المستوى 25,979.37. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجع بنسبة 0.81% ليخسر هو الأخر 17.00 نقطة ويصل إلى المستوى 2,083.56.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.14% ليخسر 100.35 نقطة ويصل إلى المستوى 8,692.58، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 50.16 نقطة ويصل إلى المستوى 5,643.50.