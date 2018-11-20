شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث محافظ المركزي الاسترالي فيليب لو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 29 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والحديث المرتقب لمحافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لو في ملبورن.

في تمام الساعة 02:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.7290 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7294 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7284، بينما حقق الأعلى له عند 0.7301.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في سيدني والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الخامس والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك.

وأفاد محضر الاجتماع أن الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية يدعم الاقتصاد وأنه من المتوقع استمرار انخفاض معدلات البطالة ووصول الضغوط التضخمية للهدف المحدد لها تدريجياً مع مرور الوقت، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه الخطاب المرتقب لمحافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي تحت عنوان "الثقة والازدهار" في العشاء السنوي للجنة التنمية الاقتصادية لاستراليا في ملبورن.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.