شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إجازة بالبنوك العاملة فى مصر بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 نوفمبر 2018، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح غدا الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.