وزير البترول يعلن طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى

كتب أحمد أبو حجر
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركتى مصر للبترول، والتعاون للبترول سيضخان البنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل، بنفس السعر الحالى لبنزين 95، مشيرًا إلى أن عدد المحطات التى ستبيع البنزين المخصوص سيتخطى الـ90% من عدد المحطات العاملة فى مصر.
وتابع خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم فى مقر الوزارة، أنه بعد طرح البنزين 95 المخصوص لشركتين عالميتين تعمل فى مصر منذ بداية العام الجارى زادت المبيعات بنسبة 500%.
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