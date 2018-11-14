البيت يجني أرباحه – تحليل صباحي – 14-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مستجمعاً بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 51.11 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 61.97 إلى 44.40) ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 51.11 ، ليستهدف مستوى المقاومة 55.26 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 54.00 .
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