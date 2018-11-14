التجارية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 14-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.63% بما يعادل -2.30 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 88.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 80.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 88.00 .
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