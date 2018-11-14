المنتجعات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 14-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الشركة الدولية للمنتجعات (IRC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 0.30 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 ، طيلة ثبات الدعم 20.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.00 .
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