شكرا لقرائتكم خبر عن دانة يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 14-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -0.70 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.47 ، ليستهدف مستوى الدعم 33.61 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.61 ومستوى المقاومة 46.47 .