دانة يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 14-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -0.70 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.47 ، ليستهدف مستوى الدعم 33.61 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.61 ومستوى المقاومة 46.47 .
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