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شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) على عدم تغيير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 123.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 130.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 123.00 المقاومة 130.00 .
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