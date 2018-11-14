شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 14-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.24% بما يعادل -0.70 نقطة ، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم 20.00 .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.90 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.00 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.90 .