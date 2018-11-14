شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 14-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار ارتفاعه يوم أمس ليختبر مستوى 1.1300 ويستقر حوله الآن، وبما أن الإغلاق اليومي تحقق دون هذا المستوى، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً حتى الآن، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستهداف مستوى 1.1181 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق مستوى 1.1300 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاختبار مستوى 1.1443 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1180 والمقاومة 1.1370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط