شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ينخفض بهدوء – تحليل - 14-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل بعض الميل الهابط الطفيف بعد اختبار مستوى 0.52 في الجلسات الماضية، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.42 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 0.52، في حين تمتد أهدافه لتصل إلى 0.24 بعد تجاوز الهدف الأول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.41 والمقاومة 0.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط