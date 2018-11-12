شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام الأردنى 6% فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي الدين العام على الأردن في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.2 بالمئة إلى 27.01 مليار دينار (38 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار فى نهاية 2017.
وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين أن صافى الدين الداخلي للمملكة بلغ 15.3 مليار دينار فى نهاية سبتمبر في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.65 مليار دينار.
يعادل صافي الدين العام الأردنى 90.7 %من الناتج المحلي الاجمالى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع صافى الدين العام الأردنى 6% فى 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.