شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام الأردنى 6% فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي الدين العام على الأردن في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.2 بالمئة إلى 27.01 مليار دينار (38 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار فى نهاية 2017.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين أن صافى الدين الداخلي للمملكة بلغ 15.3 مليار دينار فى نهاية سبتمبر في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.65 مليار دينار.

يعادل صافي الدين العام الأردنى 90.7 %من الناتج المحلي الاجمالى.