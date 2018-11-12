شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج والاستقرار الإيجابي لكل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية والنيوزيلندية، بينما يشهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.05% وليربح 0.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,673.81، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 32.51 نقطة ويصل إلى المستوى 22,282.76.

كما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليربح 10.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,177.62. ويشهد أيضا مؤشر شنغهاي ارتفاعاً بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 9.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,608.79.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 71.31 نقطة ويصل إلى المستوى 25,673.23. بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاض بنسبة 0.29% ليخسر 6.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,080.08.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 4.83 نقطة ويصل إلى المستوى 8,936.23. من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 1.15 نقطة ويصل إلى المستوى 5,923.00.