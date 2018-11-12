شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية الآن ليضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة ويتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى وكسر 0.7180 سيحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض، مستهدفاً مناطق 0.7115 مبدئياً، في حين يحتاج السعر للارتقاء فوق 0.7220 لاستعادة الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد