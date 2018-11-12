- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك فوق مستوى 1.0055، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار استهداف مستويات 1.0105 ثم 1.0170 كمحطات رئيسية تالية.
الثبات فوق مستويات 1.0050 – 1.0020 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد وضمان عدم العودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0020 والمقاومة 1.0150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .