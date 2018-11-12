شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك فوق مستوى 1.0055، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار استهداف مستويات 1.0105 ثم 1.0170 كمحطات رئيسية تالية.

الثبات فوق مستويات 1.0050 – 1.0020 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد وضمان عدم العودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0020 والمقاومة 1.0150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد