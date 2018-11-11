شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنفيذي لأبوظبي يتيح لغير الإماراتيين تملك 25% من أسهم "أبوظبي الإسلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي بالسماح لغير المواطنين الإماراتيين، بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 25 % من رأس المال.

وأوضح المصرف في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالي أن ذلك القرار يأتي في ضوء المادة السابعة من النظام الأساسي للمصرف.

وقرر مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه اليوم أن يبدأ تفعيل القرار بالسماح لغير الإماراتيين بتملك 25 % من رأس المال اعتبارا من تاريخ 19 نوفمبر 2018.

يشار إلى أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بأرباح بلغت 1.693 مليار درهم وذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار في التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بنسبة 22% لتصل إلى 487 مليون درهم مقابل 623.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وكان المصرف قد حقق أرباحاً صافية بلغت 1.163 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل تطبيق إدارة تكاليف منضبطة إلى جانب العمل على خفض خسائر التمويل.