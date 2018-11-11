شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات تقود أرباح "العقارية" للتراجع 41% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العقارية السعودية، المعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 40.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 21.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 4.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 39.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2018 إلى انخفاض الإيرادات بنحو 13.9% نتيجة إنهاء بعض عقود التأجير في مجمعات الشركة خلال الربع، والتي بدأت الشركة بعمليات تجديدها وتحسينها استعداداً لعمليات التأجير خلال الفترات القادمة من قوائم الانتظار.

وتراجعت الإيرادات إلى 69 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 80.1 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

كذلك ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 19.3% نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف الصيانة، والذي بدوره أثر على تراجع إجمالي الربح بحدود 31.3% ومن ثم امتد ذلك إلى تراجع هامش إجمالي الربح من 65.5% إلى 52.2%.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 5.4% إلى 87.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 92.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 71.2 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 5.2%.