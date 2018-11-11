شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "كهرباء السعودية" تتراجع 6% بالربع الثالث لارتفاع أعباء التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء، المعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 6.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 5.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 5.98 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 5.6 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2018 إلى إرتفاع أعباء التمويل إضافةً إلى تأثر الإيرادات التشغيلية للربع الثالث بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 الذي أدى إلى انخفاض إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية، وذلك على الرغم من الانخفاض في بعض المصاريف الناتج من تحسن الكفاءة التشغيلية لأعمال الشركة.

وعلى العكس ارتفعت إيرادات الشركة إلى 22.1 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل إيرادات بلغت 17 مليار ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 53.3% إلى 5.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 12.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 633 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2017.