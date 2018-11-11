شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بنوك عالمية تدير طرح تابعة لـ"الإمارات دبي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختارت شركة نتورك إنترناشيونال المتخصصة في تقديم حلول الدفع بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني ستة بنوك استثمارية عالمية لإدارة طرحها العام الأولي المحتمل.

وعينت الشركة كلاً من بنك سيتي جروب وجي بي مورجان تشايس ومورجان ستانلي كمنسقين للطرح، فيما عينت بنك باركليز وجولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني كابيتال كمسؤولين عن الإدراج، بحسب وكالة بلومبرج.

وقامت الشركة بتعيين شركة إيفركور كمستشار مالي للطرح، ومن المتوقع أن تبيع نتورك إنترناشيونال نحو 25% أو 30% من أسهم، وأن يصل تقيمها إلى نحو 3 مليارات دولار.

وكان بنك "الإمارات دبي الوطني" أعلن في بيان رسمي مطلع أكتوبر الماضي عن دراسة شركة "نتورك إنترناشيونال" عدة خيارات محتملة من بينها طرح أسهمها للاكتتاب العام.

جدير بالذكر أن حصة بنك الإمارات دبي الوطني، في نتورك إنترناشيونال تبلغ 51%.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 7.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 6.17 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017، وبارتفاع نسبته 24%.