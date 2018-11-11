شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار السعودية تصدر 89 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد تراخيص تصدير الحديد التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار السعودية 56 ترخيصا، بينما وصل عدد رخص الأسمنت لـ33 رخصة حتي الآن، بإجمالي 89 ترخيصا، فيما تدرس الوزارة 6 طلبات تراخيص جديدة.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال عبد الرحمن الحسين إن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشراً على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، وارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية في وقت سابق عن تأسيس 183 شركة مساهمة وتصفية 15 شركة مساهمة خلال العام الماضي 2017.

وبشكل عام تعتزم السعودية تنشيط الاقتصاد وتحفيز المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات مع مراقبة أداء تلك الشركات، وضمن تلك الجهود كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى العمل على إلغاء أربعة أنشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.