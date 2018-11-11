شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 11 وحتى 15 من نوفمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة، أسمنت حائل. بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة أسمنت القصيم، مبكو، لجام للرياضة، فضلاً عن أحقية أرباح كل من مجموعة فتيحي، وجرير للتسويق.

ويستحق، الإثنين، توزيع أرباح شركة جرير للتسوق عن الربع الثالث من 2018 بقيمة 282 مليون ريال بما نسبته 23.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد.

كذلك يستحق، الإثنين، توزيع الأرباح النقدية لمجموعة فتيحي القابضة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 13.750 مليون ريال على عدد 55 مليون سهم بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 25 هللة للسهم.

ويستحق، الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة لمساهمي شركة أسمنت القصيم، عن الربع الثالث من العام 2018 بقيمة 22.5 مليون ريال بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 25 هللة للسهم.

وتبدأ شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع الأرباح المقررة على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 25 مليون ريال، موزعة على عدد 50 مليون سهم، بواقع نصف ريال للسهم، وبحصة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أسمنت حائل، الأربعاء، في مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وتبدأ شركة لجام للرياضة، الخميس المُقبل، توزيع الأرباح النقدية المستحقة بقيمة 50.225 مليون ريال عن الربعين الثاني والثالث من العام 2018، بحصة للسهم تبلغ 0.96 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 9.59% من القيمة الاسمية للسهم.