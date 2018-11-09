شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 9-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 9-11-2018 لتسجل ٢٣ جنيها للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 للكيلو. فى حين استقرت أسعار البيض ليصل عند 34.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 39 – 40 جنيها للكرتونة.

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