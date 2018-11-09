شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو :خطة لزيادة صادرات مصر من التمور إلى 180 مليون دولار سنوياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين جادين ممثل منظمة الفاو للأغذية فى مصر، أن المنظمة وضعت خطة خمسية بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والصناعة بهدف زيادة إنتاجية التمور فى مصر وزيادة معدلات التصدير من 40 مليون دولار إلى 180 مليون دولار خلال الخطة الخمسية والتى بدأت عام 2016.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة، أن هناك تنظيم جيد للمهرجان، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بتمويل مشروع لتطوير ومساعدة مزارعى التمور فى واحة سيوة والواحات البحرية و الوادى الجديد بقيمة تقترب من 8 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاو :خطة لزيادة صادرات مصر من التمور إلى 180 مليون دولار سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.