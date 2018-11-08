«دبي الحرة» تفوز بجائزتين في إندونيسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت سوق دبي الحرة بجائزتي «أفضل إنجاز في الاستدامة الشاملة» و«التميز في إدارة البيئة المستدامة والصحة والسلامة» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز القيادة العالمية للاستدامة، الذي أقيم مؤخراً في فندق شيراتون جراند جاكارتا غانداريا سيتي في إندونيسيا.

وجاء فوز السوق الحرة بجائزة أفضل إنجاز في الاستدامة الشاملة تقديراً لتبنيها الاستدامة في عملياتها وأدائها البيئي والاقتصادي والاجتماعي المستمر وطويل الأجل. بينما نالت جائزتها الثانية، التميز في إدارة البيئة المستدامة والصحة والسلامة، تقديرا للتطور الدائم للمؤسسة والتزامها بنظام إدارة البيئة المستدامة والصحة والسلامة.