«كرم للصناعات الغذائية» تنتج قهوة «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



أكد محمد عيسى الغرير، الرئيس التنفيذي لـ «كرم للصناعات الغذائية»، أن الشركة حصلت على الاعتماد الرسمي من إكسبو 2020 دبي لإنتاج منتجات قهوة تحمل العلامة التجارية للحدث، مشيراً إلى أن منتجات قهوة إكسبو 2020 ستحمل تصميماً خاصاً ومبتكراً، وتتضمن القهوة العربية التي تعكس أصالة العادات والتقاليد الإماراتية مع مذاق يناسب جميع الأذواق، إلى جانب منتجات للقهوة التركية، ولفت إلى أن الإنتاج سيتم باعتماد آليات مستدامة وعمليات إنتاجية ذكية.

وأوضح الغرير في تصريحات صحفية أن منتجات القهوة ستتوافر في منافذ البيع المعتمدة من إكسبو 2020 كما ستقوم الشركة أيضاً بترويجها، مشيراً إلى أن توافر المنتجات بالسوق يرتبط بالإجراءات والخطوات التي يعتمدها مكتب إكسبو فيما يتعلق بالمنتجات المرخصة، معرباً عن أمله في طرحها للأسواق قبل بداية 2019.

ولفت إلى أن منشأة التحميص في الشركة تتمتع بطاقة إنتاجية كافية لتلبية الطلب على قهوة إكسبو 2020، موضحاً أنها أكبر محمصة قهوة في الشرق الأوسط بطاقة تصل إلى 16 طناً يومياً.

وكان إكسبو 2020 قد طرح مطلع العام الماضي مناقصة جديدة لمصنعي منتجات غذائية تقليدية من التراث الإماراتي والإقليمي، مثل التمور والقهوة العربية والحلويات والشوكولاتة والتوابل إلى جانب منتجات محلية الصنع ابتداءً من المنسوجات والسيراميك، وصولاً إلى العطور العربية لتكون جزءاً من مظاهر الحفاوة والترحيب بالزوار.

وإلى جانب الأطعمة والمشروبات، تتضمن المنتجات الرسمية المرخصة من إكسبو 2020 فئات متنوعة من منتجات التجزئة، بما فيها الهدايا والتحف التذكارية، ويفوق عددها الإجمالي أكثر من 5 آلاف سلعة مميزة ستُعرض للبيع ضمن متجر متخصص مساحته 3 آلاف متر مربع، يحمل اسم «متجر المستقبل».

ويعمل «إكسبو 2020 دبي» على منح تراخيص لإنتاج السلع الرسمية ل 70 شركة على أمل أن يكون ثلثها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع التزامه بتخصيص أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث العالمي، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.