«العقار» و«الأجانب» يقودان ارتفاع الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية مشتريات أجنبية مقبولة في جلسة تداولات أمس، وسط نشاط متواصل على أسهم العقار لاسيما في دبي، في وقت استمرت البنوك بقيادة المكاسب في أبوظبي، مع تباين الأداء المؤسسي في السوقين.

تواصلت شهية المستثمرين على سهم «أرابتك» الذي أغلق مرتفعاً 0.88% عند 2.28 درهم، متصدراً لليوم الثاني التداولات في دبي ب46.35 مليون درهم، من خلال تداول 20 مليون سهم.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 457.6 مليون، منها 270.3 مليون سهم في دبي، و187.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 316.35 مليون سهم، توزعت بواقع 217.65 مليون سهم في دبي، و98.7 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.48% إلى مستوى 2829.23 نقطة، معززاً بمكاسب العقار والبنوك والنقل والتأمين والسلع والاتصالات.

وصعد قطاع العقار بنحو 1% بعد ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.55% و«أرابتك» 0.88% و«دريك آند سكل» 0.77% و«داماك» 1.49% و«ديار» 1.38% و«الاتحاد العقارية» 0.48%.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.19% في ظل استقرار سهم «الإمارات دبي الوطني».

وزاد قطاع النقل 1.4% مدعوماً بسهم «أرامكس» 3.06% مع استقرار «العربية للطيران». في حين تراجع قطاع الاستثمار 0.66% نتيجة تراجع سهم «دبي للاستثمار» 0.62% وسوق دبي المالي 0.76%. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.25% وصولاً إلى مستوى 5016.07 نقطة، متلقياً دعماً من قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وجاء ارتفاع البنوك بنسبة 0.21% بفعل ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 1.01%.

كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.15% مع ارتفاع سهم «إشراق» 0.16% و«رأس الخيمة العقارية» 1.55% بالتزامن مع استقرار سهم «الدار».

وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً قدره 0.46% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. في وقت ارتفع قطاع الطاقة هامشياً مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.42% واستقرار كل من «دانة غاز» و«طاقة».

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأعلى من نصيب سهم «أرابتك» مجدداً، تلاه سهم «سلامة للتأمين» بتداولات قرب 42 مليون درهم، وصعد بنسبة 1.97% عند 0.72 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة بنحو 28 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.55% إلى 5.24 درهم.

وتصدر سهم «دانة غاز» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 88.4 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 1.14 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 44.3 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.14% عند 14.4 درهم، فيما اجتذب سهم «اتصالات» سيولة قدرها 24.13 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.46% عند 17.3 درهم.

وواصل سهم «غلفا» لليوم الثالث ملامسته للحد الأعلى في دبي بنسبة 14.81% مغلقاً عند 4.42 درهم، في المقابل، سجل سهم «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 3.3% عند 0.26 درهم.

وسجل سهم «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر في أبوظبي بنسبة 9.66% إلى 0.67 درهم، في المقابل، هبط سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة»، بنسبة 9% عند 0.91 درهم.

وكان التوجه الشرائي في التداولات حسب الجنسيات في السوق الإماراتي، للمستثمرين الأجانب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 40.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 38.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و2.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 40.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 39.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و1.2 مليون درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الدار العقارية» و«جي إف إتش» المالية و«اتصالات» و«سوق دبي المالي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي» و«إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية لليوم الثاني الذي اتجهت فيه نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 14.67 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 13.67 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 14.67 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 14.67 مليون درهم محصلة شراء.