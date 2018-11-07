شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 07-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بترورابغ (2380) بجلسته الأخيرة ليستند إلى مستوى الدعم 21.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 12.54 إلى 31.80) ، ارتد منه ارتفاعاً بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحول خسائره إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.02 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 21.40 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 18.95 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.20 .