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شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 07-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بترورابغ (2380) بجلسته الأخيرة ليستند إلى مستوى الدعم 21.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 12.54 إلى 31.80) ، ارتد منه ارتفاعاً بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحول خسائره إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.02 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 21.40 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 18.95 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.20 .
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