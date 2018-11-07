شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم ينخفض بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 07-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الإنماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.04 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 16.28 ، طيلة ثبات المقاومة 18.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.28 ومستوى المقاومة 18.00 .