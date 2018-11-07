شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 07-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بآخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 7799.79 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 10.07 نقطة ، في ظل تأثر المؤشر بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8167.37 ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 7799.79 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.99 ومستوى المقاومة 8062.28 .